Feldenkrais, pavimento pelvico, yoga, training autogeno: i corsi di Altro Movimento

Quante volte il corpo ci parla e noi non gli diamo sufficiente ascolto. Parole come equilibrio, stabilità, coordinamento, appoggio e postura sono spesso lontane dal nostro percepito. Eppure riguardano tutti noi.

Così, per la nuova stagione 2022/2023, Altro Movimento ASD di Montecchio Maggiore ha scelto di mettere al centro dell’attenzione il movimento perché, come recita il suo slogan, “Ogni movimento ha bisogno di sostegno. Anche il tuo!”.

Per capire qual è il corso è più adatto alle proprie esigenze, Altro Movimento organizza, a partire dal 13 settembre, degli incontri di presentazione dei corsi di Metodo Feldenkrais, Perineo e pavimento pelvico, Yoga, Training autogeno.



Di seguito il calendario completo.

- Metodo Feldenkrais: per ridare al corpo le informazioni perdute e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità di tutte le sue parti.

Presentazioni del corso: martedì 13 settembre ore 9:00; giovedì 15 settembre ore 17:30; martedì 20 settembre ore 19:00.

Lezioni: ogni martedì alle ore 9:00 e alle 19:00; ogni giovedì alle ore 17:30 e alle 19:00.

- Perineo e pavimento pelvico: per riconoscere, educare e dare elasticità a questi muscoli, integrandoli nei movimenti della vita quotidiana.

Presentazione del corso: lunedì 19 settembre ore 19:00.

Lezioni (ciclo di 10 incontri): ogni lunedì alle ore 19:00.

- Training autogeno: per migliorare il benessere riducendo l'ansia, lo stress e l'insonnia.

Presentazione del corso: venerdì 23 settembre ore 19:30.

Lezioni (ciclo di 7 incontri): ogni venerdì alle ore 19:30.

- Yoga: per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, rinforzare la muscolatura e riguadagnare flessibilità.

Presentazione del corso: mercoledì 14 settembre ore 18:00; mercoledì 21 settembre ore 19:30.

Lezioni: ogni mercoledì alle ore 18:00 e alle 19:30.



Info e iscrizioni: cell. 392 102 9333; email infoaltromovimento.@gmail.com, www.altromovimento.it.