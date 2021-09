Fearless the best of Pink Floyd al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

Tornano la musica e le atmosfere floydiane al rock cafè Mamaloca di Vicenza: i Fearless sono pronti a immergervi nella discografia del quartetto di Cambridge con pezzi storici presi dall'intero repertorio della band, dai primi dischi psichedelici fino ai capolavori rock degli anni '80!

SABATO ALLE ORE 22:30

Fearless - The best of Pink Floyd@Mamaloca

Per prenotazione tavoli

044 4041949

347 5035098