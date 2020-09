Trasferta in terra vicentina per i Fearless: ospite del mitico Mamaloca, la band è pronta per presentare agli amanti della musica dei Floyd una scaletta rinnovata e tutto il fascino delle sonorità e dei brani indimenticabili del quartetto di Cambridge.

SABATO DALLE ORE 22:15 ALLE 00:30

Mamaloca

Evento organizzato da Fearless - The best of Pink Floyd e Mamaloca