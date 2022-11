“Favole in musica per grandi e piccini” con Pino Costalunga

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno prenderà avvio il ciclo concertistico denominato Le Armonie del Palladio.

L’iniziativa si svolgerà come di consueto nelle chiese significative del centro di Vicenza come la Cattedrale e l’Oratorio del Gonfalone, la chiesa di San Marco, San Giuliano, Tempio di S. Lorenzo oltre alla periferica chiesa di San Pietro Intrigogna.

I concerti vedranno la presenza di solisti all’organo di rilevanza internazionale come i tedeschi Klemens Schnorr e Johannes Skudlik, organisti titolari delle cattedrali di Friburgo e Landsberg.

SABATO 12 NOVEMBRE ore 17:00 – Chiesa di San Marco

“Favole in musica per grandi e piccini”

Pino Costalunga Voce recitante

Fausto Caporali Improvvisazioni all’organo

Ingresso: libero

Contatti: Tel.: 347 562 0215