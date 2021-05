Fattoria Pachamama: pranzo e passeggiata con gli asini

Quest'anno Fattoria Sociale Pachamama ha organizzato una serie di iniziative per la 77° Mostra Mercato della ciliegia di Marostica IGP con offerte di TURISMO ESPERIENZIALE.

La Fattoria Sociale Pachamama propone:

▪︎al mattino passeggiata con gli asini e pranzo con le "stagionalità" ( 25 € adulto, 15 € bambino), ritrovo ore 10.00.

▪︎al pomeriggio laboratorio didattico con le asine e degustazione dei prodotti dell'azienda ( 18 € adulto, 10 € bambino), ritrovo ore 15.00.

La passeggiata è adatta a tutti, abbigliamento e scarpe comode .

Prenotazione obbligatoria, posti limitati .

Raffaella 3474916146

Fattoria Sociale Pachamama domenica 30 maggio 2021 dalle ore 10,00.



L'Azienda è ubicata a Marsan di Marostica, in una splendida area di campagna ai piedi delle colline di San Benedetto, dopo anni di lavoro spesi in progetti di cooperazione allo sviluppo in Sud America, la famiglia Radin rientra in Italia con un progetto di produzione agricola biologica. Nasce così l'azienda Agricola "La Pachamama"; questa parola in lingua Aymara significa madre terra. Nel 2008 arrivano in fattoria le prime due asine, che danno il via ad un nuovo mondo di attività che le renderanno le protagoniste della fattoria sociale. Infatti da questo momento in poi l'offerta dell'azienda agricola viene ampliata con attività ludiche e terapeutiche con gli animali e iniziative turistiche di trekking someggiato. Nell’agosto del 2017 la Pachamama ottiene l’autorizzazione per la somministrazione degli alimenti, inzia così anche l’avventura turismo rurale, aprendo un punto di ristoro tra i diversi sentieri delle colline di Marostica. Nel 2018 le asine hanno cominciato ad accompagnare, nelle domeniche estive, gruppi di turisti lungo diversi itinerari in trekking someggiati nelle bellezze naturali che circondano il territorio.