Farmer Market in Via Angarano a Bassano del Grappa.

Tutte le domenica mattina in Via Angarano si svolge il Mercato Agricolo, cosiddetto “Farmer Market” o “Mercato a Km Zero”, nel quale gli imprenditori agricoli locali offrono in vendita diretta ai consumatori i loro prodotti.

Orario: 7.30 -14.00