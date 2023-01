Facile ciaspolata di metà giornata nella bellissima località della Val Formica.

Morbide dorsali, panorami incantevoli ed una bellissima neve fresca per vivere una giornata all’insegna dell’avventura.

Malgrado la Val Formica sia molto conosciuta il percorso sarà al di fuori degli itinerari e ci farà godere di un ambiente grandioso.

DOMENICA 15/1/2023 DALLE ORE 08:45 ALLE 13:30 FACILE CIASPOLATA IN VAL FORMICA

Domenica 15 gennaio 2023, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni.

RITROVO: ore 8:45 presso il parcheggio del Rifugio Larici da Alessio.

DISLIVELLO: 350m.

DIFFICOLTA': * facile.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking resistenti all'acqua (no moonboot o timberland), zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, crema solare, cappello o bandana, guanti.

-------------------------------------------------------

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

-------------------------------------------------------

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona.

Costo CIASPOLE con anche bastoni (per chi ne avesse bisogno): 10€.

Ragazzi sotto i 16 anni: 10€.

-------------------------------------------------------

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

- Guida Ambientale Escursionistica -Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)