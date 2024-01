Fabrizio Gatti, conferenza spettacolo del giornalista e reporter, stasera ad Arzignano

LA PARTENZE DEGLI ALTRI, IL NOSTRO ARRIVO - VENERDI’ 19 GENNAIO 2023 ORE 20.30

Auditorium scuola “G.Zanella”- ingresso da via Trento, Arzignano

Ingresso gratuito.

Conferenza-spettacolo di e con Fabrizio Gatti direttore editoriale di Today.it



Fabrizio Gatti, giornalista di inchieste e reportage famosissimi, ha pubblicato "Viki che voleva andare a scuola", "Bilal - il mio viaggio da infiltrato verso L'Europa", "L'Eco della frottola", "Gli anni della peste", "Educazione americana" e "L'infinito errore". Dal 1987 ha lavorato come cronista e come inviato per "il Giornale" diretto da Indro Montanelli, il "Corriere della Sera" e "L'Espresso". Dal 2022 è direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano "Today.it". Le sue inchieste sotto copertura e i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi internazionali. Da Bilal è stata tratta la serie di Sky "Unwanted", diretta da Oliver Hirschbiegel.