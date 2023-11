Fabio Volo presenta il suo nuovo libro alla libreria Palazzo Roberti

Sabato 25 novembre 2023 alle 11 Fabio Volo sarà ospite della libreria Palazzo roberti di Bassano, per la presentazione e il firmacopie di "Tutto è qui per te", Mondadori.

"Tutto è qui per te è un libro sulla linea d’ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate. Sulla voglia di mettersi in gioco davvero, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul valore che può avere anche la solitudine. Sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio."

Non è prevista la prenotazione per l'evento. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Foto © Claudio Sforza