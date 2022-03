Fabio Concato in concerto a Valdagno

Fabio Concato è un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo . Sarà l'occasione per ascoltare i grandi successi del suo ricco repertorio come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, ” Sexi tango”, “Gigi”, ma anche tanti altri brani fino ai singoli dell’ultimo album uscito dal titolo Tutto qua. Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album: Ornella D’Urbano ( piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Il concerto è in programma al Teatro Super di Valdagno il 08/04/2022 alle ore 21.