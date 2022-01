La Fabbrica del Rinascimento: visite guidate alla mostra

Prezzo non disponibile

La Fabbrica del Rinascimento.Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza

Basilica Palladiana. Piazza dei Signori, Vicenza

11 dicembre 2021 - 18 aprile 2022

Alla metà del Cinquecento a Vicenza accade qualcosa di unico, per certi aspetti incredibile. La città, forte di una ricchezza crescente, scommette sulla trasformazione della propria immagine di “luogo di provincia” attraverso l’arte e l’architettura d’avanguardia, diventando una vera capitale della cultura.

È da queste premesse che prende avvio la mostra, unica nel suo genere, che intrecciando capolavori assoluti di pittura, scultura e architettura, accostati a libri, tessuti, oggetti preziosi, arazzi, trasporterà i visitatori indietro nel tempo, all’interno della sorprendente “fabbrica” del Rinascimento, raccontando trent’anni dell’eccezionale vita artistica di Vicenza, dal 1550 all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585.

VISITE GUIDATE A PARTENZA FISSA

Quali erano i protagonisti del Rinascimento Vicentino?

Quali erano i modelli a cui gli artisti si ispiravano, e quanto valevano le loro opere?

Guide esperte ti porteranno alla scoperta della straordinaria mostra.

sabato 15 gennaio: ore 15.45

domenica 16 gennaio: ore 11

sabato 22 gennaio: ore 15.45

domenica 23 gennaio: ore 11

sabato 29 gennaio: ore 15.45

domenica 30 gennaio: ore 11

Costo dell’iniziativa: 5€ in più del biglietto d’ingresso in mostra

L’attività ha posti limitati ed è acquistabile in loco oppure online al link: www.ticketlandia.com/m/la-fabbrica-del-rinascimento

Sabato e domenica visite guidate a partenza fissa, scopri di più www.mostreinbasilica.it/it/visite-guidate