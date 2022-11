In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Samarcanda onlus di Schio propone di riflettere assieme sulla necessità di avere ogni giorno cura e attenzione delle pari opportunità di genere.

Sappiamo che la costruzione di una società responsabile e paritaria è la condizione necessaria per il contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni di genere che alimentano la violenza. Le disparità e le discriminazioni di genere sono l’origine della violenza contro le donne.

Prendiamoci tutti assieme cura della parità, non abbassiamo l’attenzione verso tutto ciò che discrimina le donne e alimenta la violenza (gli stereotipi, il linguaggio sessista, la squalificazione del femminile, l’idea maschile di possesso delle donne, l’uso mediatico del corpo femminile …).



Il programma dell’evento EVERYDAY IS TODAY – prendiamoci cura della parità.

Giovedì 24 Novembre



-18.00 inaugurazione panchina rossa nella sede di Samarcanda: Valentina Sperotto dialoga con Alberto Zanon e gli operatori di Samarcanda

-19.00 Live di Iononsonoerika

-21.00 DJ set Astrid: selezione musicale al femminile



In contemporanea cicchetti, brulé e molto altro con “Piccola Osteria Itinerante“