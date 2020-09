Tutti gli eventi di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro

La quinta edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di VICENZAORO, si terrà dal 11 al 14 settembre 2020, ancora una volta nel cuore della città con un’ampia offerta artistica, culturale e d’intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età.

11 settembre 2020

ESPOSIZIONE DI ILLUSTRAZIONI ORIGINALI DI RICCARDO GUASCO E MARINA MARCOLIN

Chiostri di San Lorenzo

Autori dell’opera rappresentativa di VIOFF A New Golden Way e protagonisti di un’autentica cornice d’arte. Ingresso libero

Tutto il giorno

FESTIVAL CITTÀ IMPRESA

Un programma di 30 incontri con circa 120 relatori, tra cui manager, economisti, figure istituzionali, esponenti di primo piano del mondo dell’informazione, delle associazioni di categoria economica e del sindacato sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territorio.

10:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

MOSTRA “THE GOLDEN BOY”

Galleria Pashà, Corso Palladio 138/A

In onore del genio eclettico vicentino Cleto Munari, composta dagli scatti di dieci artisti della fotografia. Ingresso libero

15:00 - 22:00

MOSTRA “DESIGNED IN VICENZA”

Museo del Gioiello

Curata da Alba Cappellieri e Livia Tenuta: le meravigliose opere di Matteo Cibic saranno affiancate dai manufatti di Atelier Crestani, Brogliato e Traverso, Aldo Cibic, IV Design, Cleto Munari, Reggiani Ceramica e Joe Velluto, che raccontano il “buon design” in un percorso espositivo che ha l’obiettivo di tracciare i confini estetici e sperimentali del territorio vicentino

16:00 - 19:00

MOSTRA FOTOGRAFICA WOODFIRE&POTTERY

Loggia del Capitaniato, Piazza dei Signori, 1

Mostra realizzata per l’ultima edizione del MIIF – Make in Italy Festival. Gli scatti fotografici raccontano una performance a chiusura di un percorso di ricerca che ha coinvolto artigiani eccellenti del territorio.

A cura di CNA Veneto Ovest

19:30 - 22:00

CENA SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ “L’ORO DELLA NOSTRA TERRA”

Chiostri di San Lorenzo

a cura di Coldiretti e Campagna Amica. Parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana e a Vicenza For Children. Per info, mail: vicenza@coldiretti.it

tel: 0444 189613

Assegnazione Premio VIOFF, dedicato alla celebrazione dell’ingegno di un vicentino illustre capace di tenere alta la bandiera del Made in Italy, diffondendo valori preziosi come l’artigianalità, il talento e l’imprenditorialità

Dalle 21.00

VICENZA IN FESTIVAL - WIT MATRIX PINK FLOYD TRIBUTE BAND

Piazza dei Signori

Centro storico

ViWine Gold e 15 locali, in occasione dei concerti in Piazza dei Signori, propongono esperienze enogastronomiche a tema.

Per info e prenotazioni segui l’apposito evento sulla pagina Facebook di VIOFF – Vicenzaoro Fuori Fiera

12 settembre 2020

Tutto il giorno

9.30 - 20.00

PARTY DEL BENESSERE

Piazza San Lorenzo

Esposizione di operatori olistici e aziende del settore benessere

10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Dalle 11.00

12.00 - 20:00

15:00 - 22:00

17.00-18:00

18.00

19.00 - 20:00

19.00 - 23:00

21:00

13 settembre 2020

Tutto il giorno

9.30 - 20.00

10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Dalle 11.00

12.00 - 20:00

15:00 - 22:00

17.00-18:00

18.00

19.00 - 20:00

19.00 - 23:00

21:00

14 settembre 2020

Tutto il giorno

10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

15:00 - 22:00

21:00

ANTEPRIMA DELLO SPETTACOLO “ELEVEN”

Piazza dei Signori

Del direttore del Ciclo degli Spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza, Giancarlo Marinelli.

Un colossal mozzafiato sull’11 settembre 2001, che narra i fatti che cambiarono per sempre la storia contemporanea

21:30

ESIBIZIONE CANORA DELL’ARTISTA BERICO BRUNO CONTE

Piazza dei Signori

Un concerto che affronta la carriera di due fra i principali cantautori italiani del secolo scorso: Lucio Dalla e Lucio Battisti, cui si affianca una finestra internazionale aperta su autori quali Elton John, Billy Joel, Supertramp. Un tocco musicale gentile che propone attraverso i brani un messaggio di fiducia e di speranza. Per info e prenotazioni, fino ad esaurimento posti: www.eventbrite.it

14 settembre

10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30

Alle ore 19:00 Evento con rappresentanti delle istituzioni e della società civile a suggellare la mostra “The Golden Boy” in onore del genio eclettico vicentino Cleto Munari, composta dagli scatti di dieci artisti della fotografia

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

15:00 - 22:00

21:00

VIVA VERDI

Piazza dei Signori

La consueta rassegna promossa da TvA Vicenza, che porta nel cuore della città la migliore musica lirica.

COS’È VIOFF

Una manifestazione aperta al mondo, a chi si trova a Vicenza per lavoro o per turismo, consolidatasi come autentico patrimonio esperienziale per i cittadini e l’intera città.

Con VIOFF, il business di un settore strategico dell’economia sposa cultura, bellezza, sapere lifestyle: è l’apertura della “Fiera dell’oro” verso la città, per una virtuosa contaminazione di energie e idee.

A NEW GOLDEN WAY

Il 2020 è un anno cominciato all’insegna di una delle sfide più complesse per l'Italia e per l'intera comunità internazionale: il Covid-19.

L’epidemia ha paralizzato il sistema economico globale, con il conseguente annullamento di appuntamenti chiave per i diversi settori, tra cui il lusso e il turismo.

VIOFF di settembre 2020 ha l’ambizioso obiettivo di contribuire alla ripartenza con una nuova energia, linfa e forza: indicando una nuova direzione.