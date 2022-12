Tutte le iniziative per Natale in provincia di Vicenza: mercatini, feste, spettacoli

Natale nel vicentino quest'anno ha moltissime iniziative, feste, mercatini, spettacoli, a Vicenza, Asiago, Bassano, Creazzo, Lonigo, Marostica, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Recoaro, Roana, Trissino.

Ne diamo un resoconto in questo articolo che si riferisce, in particolare, agli eventi organizzati dalle locali Delegazioni e Mandamenti della Confcommercio (spesso in collaborazione con i Comuni, le Pro Loco e altri enti) e che saranno costantemente aggiornato con le ultime novità.