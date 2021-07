Eventi estivi nei quartieri, musica, attività e spettacoli a Maddalene, Laghetto e Sant’Andrea

Sono 23 le proposte totali accolte dal bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021” che, tra giugno e settembre, animeranno la città con eventi, attività socio-culturali e ricreative.

Incanti d’Estate il 10 luglio, festa a Lagorà il 12 luglio e 8 luglio “Arte fuori Centro”

Venerdi 9 luglio intorno alle 21.15 all'Arena Chiesa Sant'Andrea a Vicenza, Via Santa Bertilla munirsi di cuscino per godersi comodamente dagli spalti un intenso omaggio a Mina.

Sabato 10 luglio con la rassegna musicale Incanti d’Estate. Alle 20.30 nella chiesa di Maddalene vecchie si esibiranno il Gruppo Corale Maddalene e la pianista Federica Dotto. L’evento è organizzato dall’associazione S. Giuseppe in Maddalene. In caso di maltempo il concerto verrà spostato all'interno della chiesa. L’ingresso sarà libero.

Le attività per grandi e piccini si spostano lunedì 12 luglio al centro di aggregazione Lagorà, nell’ex scuola in via lago di Pusian a Laghetto, con il progetto “Lagorà e Fortunata”. Sono previsti, dalle 18 alle 19, letture animate nel giardino dei Tigli, a cura di insegnanti, professionisti, volontari e nonni lettori; dalle 18 alle 20 laboratori di riparazione biciclette e giochi per bambini, in collaborazione con Cicletica; e dalle 21 alle 23 passeggiate o pedalate in compagnia, alla scoperta delle curiosità storico, naturalistiche e letterarie del quartiere.

Continuano, poi, gli eventi della rassegna “Arte fuori Centro” realizzata dall'associazione "Arsamanda: l’arte da amare!”. All'arena dietro la chiesa di Sant’Andrea, alle 21.15, si terranno gli spettacoli di teatro, musica leggera e opera lirica “Dante amar per-dono” (giovedì 8 luglio), omaggio a Mina (venerdì 9 luglio), “I Magnasoete” (mercoledì 14 luglio), “Incontriamo l’opera: la Traviata di Verdi (giovedì 15 luglio), “Suonare ti tocca, ricordando De Andrè” (23 luglio), “Incontriamo l’opera:Cavalleria rusticana di Mascagni” (28 luglio) e “Battiato, vengo a cercarti” (30 luglio).

Le iniziative

Teatro sotto le stelle (19 giugno, 26 giugno e 3 luglio)

Nel giardino di Villa Lattes andrà in scena, il 19 e il 26 giugno e il 3 luglio alle 21.15, un ciclo di tre spettacoli di teatro sotto le stelle. Si partirà con “2 Unici!!!”, tratto da “Il casino di campagna” di A. Kotzebue e “Domanda di matrimonio” di A. ?echov, con la compagnia teatrale La Ringhiera. Il 26 giugno sarà la volta di “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari, in scena la compagnia Streben teatro di Treviso. Chiuderà il 3 luglio “No te conosso più!” di Aldo De Benedetti, tradotto in dialetto da L. Mardegan. In caso di maltempo lo spettacolo verrà proposto la sera successiva a quella programmata. Posti limitati, consigliata la prenotazione (dal lunedì precedente lo spettacolo). Per informazioni: mpia@teatroringhiera.it, www.teatroringhiera.it

La città oltre lo sguardo: incontri esperenziali su alcuni siti artistici di Vicenza (3 luglio – 25 settembre)

Ardea propone un ciclo di incontri, dal 3 luglio al 25 settembre, il sabato dalle 10 alle 11:30, per far conoscere ciò che si nasconde dietro la consueta percezione visiva di monumenti e opere d’arte. Come in una macchina del tempo, aspetti inediti di Vicenza, il dietro le quinte dei palazzi aristocratici, delle botteghe e nelle case dei ceti popolari. Gli incontri, che coinvolgeranno i partecipanti in modo interattivo, prevedono anche una visita didattica. I luoghi interessati saranno il criptoportico romano, i sotterranei della corte dei Bissari, la chiesa S. Corona, palazzo Chiericati e la Basilica palladiana.

Rassegna musicale Incanti d’Estate (10 luglio)

L’associazione S. Giuseppe in Maddalene propone per sabato 10 luglio, alle 20.30 nella chiesa di Maddalene vecchie, l’esibizione del Gruppo Corale Maddalene e della pianista Federica Dotto. In caso di maltempo l’evento verrà spostato all’interno della chiesa.

Spettacoli, cuscini e fantasia (19-31 luglio)

Teatro di sabbia organizza due edizioni di uno spettacolo per bambini all’aperto nei quartieri di San Pio X e Ferrovieri dal 19 al 31 luglio, alle 20.30.

Si tratta di “Tartadò”, pensato per i bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria; “Da Grande”, racconto in musica e danza per bambini da 0 a 11 anni; “Pronta per la scuola”, libro-spettacolo liberamente ispirato all’omonimo di Zeinep Gursel e Ursula Cucher, Ed.Lapis.

“Pillole di teatro” Festival regionale del monologo 2021 (16 luglio)

Nell’area esterna del teatro San Marco, venerdì 16 luglio alle 21, la FITA porta in scena la prima edizione del festival regionale del monologo. La manifestazione, prima parte di un festival regionale, mette a confronto attori di 12 compagnie amatoriali che interpretano brevi monologhi. Ogni monologo verrà introdotto da una personalità del mondo culturale vicentino. Una giuria sceglierà tre interpreti che parteciperanno alla serata finale del festival a Rovigo. In caso di maltempo la serata si svolgerà nel teatro.

Per informazioni: fitavicenza@fitavicenza.it, tel. 0444 323837

Dall’alba al tramonto, spettacoli teatrali per bambini, anziani e famiglie (1 e 28 agosto)

Theama Teatro porta in scena, l’1 agosto alla circoscrizione 6, lo spettacolo “Elogio della Tarda Età”, un reading musicale con Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, musica live di Simone Piccoli, tratto da testi di Massimo Fini, Piero Ottone, Norberto Bobbio, Giovanni Mosca, Hermann Hesse e Cicerone.

Il 28 agosto alla circoscrizione 7 si svolgerà invece lo spettacolo per bambini “Dov’è nascosto il tesoro del pirata Boccadoro”.

“Ripartiamo dalla musica italiana” esecuzione concertistica vocale e strumentale (19 settembre)

L’associazione docenti musicisti porta allo spazio concertistico della circoscrizione 7, il 19 settembre alle 16, l’esecuzione vocale di arie solistiche, duetti e momenti virtuosistici al pianoforte.

Per informazioni: www.admvicenza.it

L’ingresso sarà ad offerta libera e in caso di maltempo gli eventi potranno essere riprogrammati in data da destinarsi.