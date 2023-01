Epifania a Vicenza: mercatino, visite guidate, esibizioni di campane copte

Numerose le iniziative per il weekend dell'Epifania a Vicenza. Il tradizionale mercato esporrà solo merci di qualità e consone alle festività: ci saranno banchi con dolciumi e calze della Befana, prodotti enogastronomici, piccole produzioni di miele e di liquori, ghiottonerie regionali; e poi accessori eseguiti con lavorazioni artigianali, arredi per la casa, pezzi da collezione come vinili e piccole opere d’arte.

Il Mercato dell'Epifania si svolgerà giovedì 5 gennaio dalle 9 alle 20 e venerdì 6 gennaio dalle 9 alle 19 in viale Roma e piazzale De Gasperi.

Tra le iniziative proposte sono previste in viale Roma tre esibizioni di campane copte che si terranno venerdì 6 gennaio alle 10, alle 11, alle 12 (e non giovedì 5 gennaio come precedentemente comunicato. La modifica della giornata di svolgimento è dovuta a motivi organizzativi). L'iniziativa è a cura di Livio Zambotto e Andrea Comparin e della Scuola Campanaria di San Marco.

Inoltre con la collaborazione del Museo Diocesano, ci sarà l’occasione, tramite l’itinerario “In cammino con i Magi”, di riscoprire il profondo significato del Dono. L'iniziativa condurrà alla scoperta delle opere che raccontano l’Epifania, dalla più antica rappresentazione dei Magi che offrono i doni a Cristo presente in terra vicentina nella lastra del IV secolo conservata al Museo Diocesano, al prezioso dipinto di Fogolino esposto al Museo civico di Palazzo Chiericati, in cui un sontuoso corteo con cavalieri e dame, paggi e falconieri, nani di corte e animali esotici (elefanti, cammelli e scimmie) mescolati a pastori, cacciatori e piccoli animali domestici si uniscono per rendere omaggio al Bambino. L'itinerario condurrà poi nella chiesa di Santa Corona (Adorazione dei Magi di Paolo Veronese) e nella Cattedrale (Adorazione dei Magi di Francesco Maffei).

L'itinerario può essere percorso in autonomia utilizzando la mappa che si può scaricare dal sito www.nonholeta.com e disponibile nel formato cartaceo all'Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Matteotti, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 e al Museo Diocesano in piazza Duomo aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17.

In occasione del Mercato dell’Epifania il criptoportico romano di piazza Duomo sarà aperto giovedì 5 gennaio dalle 10 alle 12 mentre venerdì 6 gennaio si potrà visitare in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per consentire lo svolgimento del mercato, viale Roma rimarrà chiusa al traffico dalle 24 di mercoledì 4 gennaio alle 24 di venerdì 6 gennaio.

Il mercato settimanale del 5 gennaio non si terrà in viale Roma, perché occupato dai banchi del Mercato dell'Epifania, ma in piazza dei Signori e nelle vie e piazze del centro.

In caso di maltempo il mercato non si svolgerà.