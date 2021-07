Tutti gli eventi ad Arzignano questa settimana

Tutti gli eventi di questa settimana ad Arzignano e dintorni.

VENERDì 16 LUGLIO

Parco della Rocca di Castello, ore 21.00

È SOLO GIOTTO?

Il “problema” della pittura al tempo di Dante con Antonio Carradore Dante critico d’arte e l’autografia di impresa dell’artista medievale. Dubbi, ipotesi, fraintendimenti provocazioni fra Cimabue, Giotto, Pietro Cavallini e il caso del ciclo francescano d’Assisi Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano In caso di maltempo Chiesa restaurata di San Bartolomeo

SABATO 17 LUGLIO

Cortile Istituto Canossiano ore 21.00

Spettacolo per bambini

IL SOGNO DEL GIOVANE LEONARDO DA VINCI

di Barabao Teatro

durata 60 min

età 6-10 anni

Il piccolo Leonardo vive nel suo splendido villaggio di Vinci e esplora il mondo che lo circonda con estrema curiosità e vitalità. Nella ridente Toscana Leonardo inizia a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli animali. Il padre, accorgendosi della bravura del figlio nel disegno decide di portarlo a Firenze alla famosa Bottega di Mastro Verrocchio. Malinconicamente, Leonardo lascia Vinci e si trova catapultato nella Firenze del Rinascimento dove Arte è sinonimo di Cultura, Crescita e Lavoro. Organizzazione in collaborazione con Theama Teatro

SABATO 17 LUGLIO

Piazza Campo Marzio ore 20.00

Concerto tributo ai Rolling Stones

Organizzazione bar 44

MARTEDì 20 LUGLIO

Piazzale della Vittoria Castello ore 21.15

L’abbraccio selvatico delle montagne

Dalla traversata delle Alpi alla vocazione di perdersi nella vastità

Serata con l’autore e geo esploratore Franco Michieli

Franco Michieli è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Il suo racconto ripercorre la traversata alpinistica delle Alpi da mare a mare, la scoperta degli spazi selvaggi delle terre nordiche, fino alla scoperta di saper attraversare terre impervie interpretandole esclusivamente con occhi e facoltà umani, in vero isolamento nell’ambiente.

Organizzazione Cai di Arzignano

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

MERCOLEDì 21 LUGLIO

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

GIOVEDì 22 LUGLIO

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

In viaggio verso un sogno

regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz

durata: 97 minuti

Zak ha la sindrome di Down e desidera diventare un lottatore professionista. Una notte scappa dall’istituto che lo ospita ed incontra Tyler, un bandito in fuga che diventa il suo allenatore, ed Eleanor, infermiera che si unisce all’avventura.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

VENERDì 23 LUGLIO

Piazzale della Vittoria, ore 21.00

E Lucevan le stelle - Serata Lirica

Medea De Anna – Soprano

Anna Consolaro – Soprano

Cristiano Langaro – Tenore

Milo Buson – Baritono

Maurizio Priante – Baritono

Al pianoforte il Maestro Antonio Camponogara

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo rinviato a data da destinarsi

SABATO 24 LUGLIO

Piazze del Centro dalle ore 16.00

SUPEREROI IN ARZIGNANO

aspettando gli anni ‘80

Piazze del Centro, ore 18.00

MONDOSERIE

Supereroi, anti-eroi, eroi dark

Come le serie tv ci aiutano a leggere il mondo.

Conferenza di Jacopo Bulgarini d’Elci

Cortile Istituto Canossiano ore 21.00

Spettacolo per bambini

LA LAMPADA DEI DESIDERI

di Febo Teatro, durata 45 min, età 6-10 anni

NEI DINTORNI - MONTECCHIO MAGGIORE



LUNEDI’ 19 LUGLIO

ore 21.15 – di Romeo: proiezione film WARGAMES di John Badham

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

ore 21.15 – Castello di Romeo: proiezione film THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA di Florian Zeller

GIOVEDI’ 22 LUGLIO

ore 21.15 – Teatro e danza Arteven: OBLIVION – CINQUE CONTRO TUTTI Intervista Show al Castello di Romeo

VENERDI’ 23 LUGLIO

ore 21.00 – Abilitante Social Fest - Piano Infinito Coop. Soc.: 7 MINUTI al Parco di via Volta MANUELA PADOAN IN CONCERTO al Parco di Via Volta

ore 21.00 – E…state in favola Arteven: Fondazione Aida e Febo Teatro in IL SEGRETO DEL PIFFERAIO MAGICO al Giardino della Biblioteca

SABATO 24 LUGLIO

Ore 18.00 – Abilitante Social Fest - Ass. Calimero non esiste: L’UOMO LUNA al parco di Via Volta

Ore 21.00 – Abilitante Social Fest - Piano Infinito Coop. Soc.: PATRIZIA LAQUIDARA. CANZONI. al Parco di via Volta

Ore 21.15 – Nel Medioevo con Giulietta e Romeo - Ass. Giulietta e Romeo: ELECTIO ET TRIUMPHUS al Castello di Romeo

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 18.00 – Palcoliberoincittà – Estate da Favola - Ensemble Vicenza Teatro e Fondazione Aida: BELINDA FUORI DAL GREGGE al Parco di via Volta

Ore 21.00 – Castello di Romeo: proiezione film THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE di Olivier Nakache



BRENDOLA

MERCOLEDI 21 LUGLIO

ore 21:30 – Film Rossodisera-Cinema d'Estate: WALL-E

Info e prenotazione posto (obbligatoria):

https://www.saladellacomunita.com/cinema