Eva, diario di una costola, bella, bionda e ingenua

Sabato 12 Novembre presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo Eva, diario di una costola, prodotto da Pem Habitat Teatrali.

Eva è una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati.

Un fool irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla?

Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità. Perché la diversità manda avanti il mondo.

Eva, diario di una costola è uno degli appuntamenti della rassegna Stand up, all’interno della serie di spettacoli teatrali di Cassola , che continueranno fino ad aprile 2023.

Rita Pelusio è un’attrice teatrale e cabarettista italiana, molto attiva in teatro e televisione, dove il grande pubblico l’ha apprezzata in Colorado Cafè.Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Aida ets in collaborazione con Auditorium Vivaldi di Cassola, Assessorato alla Cultura del Comune di Cassola, con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, e con il patrocinio della Provincia di Vicenza.



Biglietti: intero: 10 euro, ridotto: 8 euro, abbonamento per 4 spettacoli: 28 euro.