Eugenio Finardi in concerto a Thiene

È in programma il 25 febbraio 2023 al Teatro Comunale di Thiene il concerto di Eugenio Finardi che porta sul palco il suo “Euphonia Suite Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro, denominato suite proprio perché si tratta di un unico percorso musicale, un lungo brano in cui si fondono diciassette nuove canzoni. “Una notte in Italia” è il singolo che ha anticipato la recente uscita dell’album al quale, il cantautore milanese, ha dedicato energia e verità emotiva. Un’occasione per i fan per ascoltare dal vivo anche i grandi successi dell’artista.

EUGENIO FINARDI - EUPHONIA TOUR 2023

Teatro Comunale - THIENE (VI)

sabato, 25 febbraio 2023 alle ore 21:30

Biglietti da 16,50 €: https://www.vivaticket.com/it/ticket/eugenio-finardi

Lo spettacolo

Una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale.

“Euphonia” è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, cioè la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità.

Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti. Mirko Signorile che intesse un suo continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle mie melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti.

Il Flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni e che permetterà di condividere un’intensa esperienza collettiva.

“La vita è l’arte dell’incontro”, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento.

Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante.

Un concerto/esperienza di grande energia ma anche di grande delicatezza e verità emotiva.

Eugenio Finardi (Milano 1952) e? un cantante e musicista, autore e compositore italiano tra i piu? noti. Basta dire che inizio? la sua carriera negli anni settanta incrociando e collaborando con i maggiori protagonisti della scena artistica milanese. Da Demetrio Stratos a Fabrizio De Andre?, in un humus culturale che comprendeva Battiato, Battisti AREA, PFM, Carmelo Bene, Mogol, Gianni Sassi, Dario Fo, Claudio Rocchi, Camerini… la lista sarebbe infinita. Da ormai vent’anni ha lasciato il mondo della “Musica Leggera” per dedicarsi ai piu? svariati progetti speciali, seguendo la sua insaziabile curiosita? musicale, Con Francesco Di Giacomo incide un album di FADO, traducendo Amalia Rodrigues. Segue ANIMA BLUES, un tour e un album che hanno stupito e convinto. IL CANTANTE AL MICROFONO un progetto di musica contemporanea con il sestetto SENTIERI SELVAGGI diretto da Carlo Boccadoro su musiche di V.Visotsky riscritte da Filippo Del Corno. Il suo eclettismo e la sua duttilita? gli hanno permesso di affrontare e fare suoi i piu? diversi generi musicali. Con EUPHONIA raggiunge una maturita? e una liberta? d’intenti che solo l’eta? puo? dare.