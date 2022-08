Estate culturale a Vicenza: Notte della danza al parco di villa Guiccioli e tour per bambini

Appuntamenti culturali per l’estate in città: Notte della danza al parco di villa Guiccioli e tour per bambini dedicato a Palladio

Spettacolo per famiglie al Giardino Salvi ed esibizione in Loggia del Capitaniato.

Il programma

Sabato 20 i Musei civici propongono un appuntamento per bambini con "Il filo dei musei" , tour dedicato alla scoperta dei capolavori di Palladio.

Domenica 21 si terranno tre appuntamenti inseriti nel cartellone “Vicenza estate 2022 - cultura, spettacoli, divertimento”, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza: in mattinata, in Loggia del Capitaniato si potrà assistere ad uno spettacolo di danza e al Giardino Salvi le famiglie potranno partecipare a Il Giardino di Alice; in serata il Parco di Villa Guiccioli sarà palcoscenico naturale della Notte della danza.

Sabato 20 agosto "Il grand tour. A caccia di Palladio in città", per bambini 6-12 anni Info Scatola Cultura Cooperativa Sociale

Domenica 21 agosto. Notte della danza al Parco di Villa Guiccioli ore 21 - Festival Visioni di danza

“Domeniche d’agosto in Loggia del Capitaniato” ore 10.30-11.30 esibizione di danza

Il Giardino Di Alice con Dai Nonna! Al Giardino Salvi, per bambini dai 4 anni

Sabato 20 agosto il nuovo appuntamento della rassegna "Il filo dei musei" propone "Il grand tour. A caccia di Palladio in città", in occasione della ricorrenza della morte di Andrea Palladio, il 19 agosto 1580. Muniti di taccuini, schede e matite, i bambini ripercorreranno le tappe principali della vita del celebre architetto attraverso i suoi capolavori: Teatro Olimpico, Basilica palladiana e Palazzo Chiericati (quest'ultimo sarà visibile solo all'esterno). L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai familiari ed è gratuita. L’ingresso è gratuito anche nelle sedi museali che ospitano l’iniziativa. La durata è di due ore, dalle 10 alle 12. Prenotazione obbligatoria al 3483832395 oppure didattica.museivicenza@scatolacultura.it: ci sono ancora pochi posti disponibili. Informazioni: https://scatolacultura.it/

Domenica 21 agosto primo appuntamento in città con la terza edizione del festival “Visioni di danza” che dal 19 al 28 agosto propone spettacoli in luoghi della città e della provincia con compagnie nazionali che presenteranno le loro più significative produzioni.

Il Parco di villa Guiccioli ospiterà la Notte della danza domenica 21 agosto alle 21 con tre compagnie coinvolte. La serata inizierà con Jessica De Masi per la compagnia Twain che proporrà il solo In.contrastabile. Seguirà il nuovo lavoro di Greta Bragantini per la compagnia Ersilia Danza, Zeroth, un trio su musiche originali di Andrea Lovo. Chiuderanno la serata gli Arearea con Estate, estratto dallo spettacolo ‘Le Stagioni’ per le coreografie di Marta Bevilacqua. Il pubblico assisterà seduto sull’erba. Si consiglia di portare un cuscino o una coperta. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel Loggiato della Basilica palladiana. Biglietto 10 euro. Sono consigliate le prenotazioni: visionididanza@gmail.com

Proseguono le “Domeniche d’agosto in Loggia del Capitaniato”, in piazza dei Signori. Protagonista del terzo appuntamento gratuito sarà la danza. L’Asd Free Harmony Dance Time con la compagnia Hinterland Dance Theatre, dalle 10.30 alle 11.30, si esibiranno nello spettacolo di danza contemporanea.

Domenica 21 agosto ritorna il Giardino di Alice, la rassegna di teatro per bambini (dai 4 anni in su) e per le loro famiglie, organizzata dalla Compagnia exvUoto in centro storico e nei parchi gioco dei quartieri. Al Giardino Salvi sarà ospite Valeria Battaini, celebre voce del podcast Dai nonna!, un programma che ha riscosso molto successo tra i più giovani in particolare dal lockdown. Maria Angela Cerutti ha raccolto favole, fiabe e racconti provenienti da tutto il mondo, cercandole tra amici e conoscenti, ma anche tra perfetti sconosciuti. Quando l'attrice Valeria Battaini, amica e vicina di casa di Maria Angela, ha letto la raccolta ha avuto un'idea: trasformare le parole sulla carta in un podcast. È nato così Dai nonna!, un podcast per bambini (e per adulti con un animo bambino) che conta oltre 90 episodi ascoltabili e che ad oggi ha raggiunto i 50.000 ascolti. Il podcast si può ascoltare gratuitamente su tutte le piattaforme (Spotify, iTunes, Google podcast, Spreaker, ecc). Dai nonna! Live – Storie da gustare è la versione dal vivo e realizzata ad hoc per la rassegna Il Giardino di Alice.

Al termine dello spettacolo, all’ombra della Loggia Valmarana, il Birrificio artigianale Ofelia, partner della rassegna, proporrà un laboratorio ludico ed esperienziale adatto ai più piccoli, ma piacevole anche per i loro genitori.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle 9.45. L’ingresso, unico, è di 3 Euro. La prenotazione è consigliata: https://www.exvuototeatro.it/project/il-giardino-di- alice-2022/