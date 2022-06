Estate a Sossano: programma degli eventi e della sagra

Indirizzo non disponibile

Inizia un'estate ricca di iniziative culturali al Comune di Sossano.

Dal 13 giugno al 24 settembre il paese vicentino proporrà numerosi appuntamenti estivi: tre incontri con l'autore della rassegna letteraria itinerante "Villeggendo", concerti di vario genere e un cineforum per i più piccoli. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Dal 1 al 5 luglio tornerà inoltre tradizionale SAGRA DI SAN TEOBALDO, organizzata dal Gruppo Ricreativo Colloredo, che per un intero weekend predisporrà stand gastronomici di street food, una grande pista da ballo e un parco divertimenti per bambini e ragazzi.

PROGRAMMA

Sagra di Sossano