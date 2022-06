Estate a Campogrosso: escursioni gratuite

Prezzo non disponibile

Uscite in ambiente, mostre, laboratori per famiglie, incontri, concerti, tutto questo a Campogrosso, nel Cuore delle Piccole Dolomiti.

Il Rifugio Campogrosso si trova a 1457 mt nel comune di Recoaro Terme (Vicenza). Situato nel cuore delle Piccole Dolomiti, è circondato dalla bellezza naturale del Gruppo del Carega e dalla Catena del Sengio Alto.

Il Rifugio è intitolato ad Antonio Giuriolo, insegnante, intellettuale ed esponente fondamentale della Resistenza vicentina. Grazie alla sua importante rilevanza ambientale e faunistica, l’Alpe di Campogrosso è stata riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC), è parte della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine e di Rete Natura 2000, il principale strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

PROGRAMMA

Venerdì 24 Giugno 2022 ore 16.00 “Giro delle Malghe di Campogrosso”

Un itinerario che tocca le svariate malghe dell'Alpe di Campogrosso (Malga Fondi, Malga Storta, Malga Pra di Mezzo, Malga Boffetal, Malga Campogrosso).

Saremo ospiti della Malga Pra’ di Mezzo che offrirà ai partecipanti un aperitivo con taglieri di prodotti caseari e un assaggio del loro strepitoso yogurt!

Visiteremo la Malga e vedremo la mungitura!

Difficoltà: E

Durata: 3 ore

Ritrovo: davanti al Rifugio Campogrosso ore 16.00

Sabato 25 Giugno 2022 ore 9.00 “Il Sentiero delle Mole, tra storia, cultura e geologia”

Itinerario che parte dal Rifugio La Guardia e sale al Rifugio Campogrosso, passando per la valle del Rotolon, dove numerose sono le testimonianze storiche della vita e del lavoro dell'uomo.

Interessanti spunti legati alla geologia di questi luoghi si trovano lungo il percorso. Una splendida faggeta sarà l'ambiente predominante dell'itinerario.

Difficoltà: E

Durata: 3 ore

Ritrovo: parcheggio del Rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia, ore 9.00

Sabato 25 Giugno 2022 ore 14.30 “L’Anello di Camposilvano, tra le faggette della Vallarsa”

Escursione ad anello che percorre i sentieri e le mulattiere che dal Passo di Campogrosso (1457m) portano all’abitato di Camposilvano (980m) in Vallarsa. Dopo una breve visita, si risalirà lungo la vallata delle Trenche per rientrare in Rifugio.

Difficoltà: E

Durata: 4 ore

Ritrovo: davanti al Rifugio Campogrosso alle 14.30

Domenica 26 Giugno 2022 ore 9.00 “Non perdiamo la bussola!Orientamento nelle Piccole Dolomiti”

Con l’Accompagnatore di Media Montagna Matteo Capelli passeremo una mattinata all’insegna dell'orienteering.

Una divertente attività che ci farà scoprire, sotto forma di gioco e gara, come ci si può orientare tra i monti, con il semplice utilizzo di una carta topografica,

Proveremo ad essere dei piccoli (o grandi) esploratori. L'attività che durerà circa 3 ore, prevede una prima introduzione teorica alla lettura della carta topografica , poi seguita da una serie di esercizi pratici ed infine una sorta di "caccia al tesoro" per metterci alla prova. La gara sarà con squadre composte da bambini e adulti!

Abbigliamento: da trekking

Materiale: portarsi una biro e un evidenziatore, le mappe saranno fornite dall'organizzazione

Ritrovo: davanti al rifugio Campogrosso alle 8.45 (termine attività 12.00 circa)

Estate a Campogrosso 2022

Gli eventi sono tutti GRATUITI ma è richiesta la prenotazione

04451920468

mail info@rifugiocampogrosso.com