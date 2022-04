Essentia, essere come calco, mostra di Raniero Menin

Essentia è la realtà propria e immutabile delle cose, intesa soprattutto come forma generale delle singole cose.

Un Calco generatore e generatrice come l’essenza femminile.

È la parte sostanziale, esistenziale, elemento fondamentale e forza motrice e promotrice di vita.

La parte essenziale quale i volti e gli occhi, come interlocutori di emozioni e di sostanza dello stato d’animo spogliato dell’apparenza e catturato nell’essentia dell’essere umano.



L’artista Raniero Menin vuole comunicare tutto questo e lo fa con le parti essenziali del corpo, volti e occhi, che lasciano trasparire sensazioni ed emozioni usando la juta riciclata quale metafora della vita, pezzi uniti, ma distinti di momenti vissuti con cicatrici e segni di un passato altro e diverso, ma a completamento del presente, perché tutti noi siamo l’unione di tante vicissitudini a formare la nostra essentia, la parte sostanziale di noi.