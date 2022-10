Esposizione paramenti e visite guidate a Villa da Schio di Castelgomberto

Domenica 16 ottobre 2022: in Villa da Schio a Castelgomberto esposizione collezione privata di Paramenti Liturgici

visite guidate al parco, all’antica cucina e alla cappella di Santa Maria Maddalena



Domenica 16 ottobre sarà possibile ammirare parte della collezione privata di Paramenti Liturgici delle famigli Piovene, da Porto e da Schio.

La parte espositiva di paramenti, che raccontano la storia della Villa e che sono stati utilizzati esclusivamente nella cappella di famiglia, sarà allestita nel salone centrale con apertura dalle ore 11:00 alle ore 17:00.

Per l’ingresso alla mostra è richiesto un contributo di € 8,00 a persona, chi gradisce può abbinare la visita guidata e la visita all’esposizione.



A mattino, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, come di consuetudine è prevista la passeggiata libera nel parco con un contributo di € 3,00 a persona.

Le visite guidate del pomeriggio in programma sono tre e riguardano il parco settecentesco, i giardini antistanti la Villa, l’antica cucina e la cappella di Santa Maria Maddalena.



* L’ingresso è sempre gratuito per le persone diversamente abili e per i bambini sino ai 6 anni.



INFO APPUNTAMENTO

Passeggiata libera visita al parco senza guida:

- dalle ore 10:00 alle ore 14:00 (ultimo ingresso ore 13:30) ingresso € 3,00 a persona *



Esposizione paramenti nel salone centrale della Villa, apertura dalle ore 11:00 alle ore 17:00:

- visita senza guida: ingresso € 8,00 a persona *

- visita guidata e visita alla mostra €15,00 a persona *



Visite guidate al parco, ai giardini, all’antica cucina e alla cappella con guida

- inizio visite ore 14:00 – 15:30 – 17:00

- ingresso intero € 10,00 a persona *

- ingresso ridotto € 8,00 a persona (over 70 anni e gruppi famiglia di minimo 4 persone)

- visita guidata e visita alla mostra €15,00 a persona *





https://www.villadaschio.com/vds/esposizione-paramenti-e-visite-guidate/