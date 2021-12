Esposizione fotografica: le foto che raccontano il silenzio

“Abbiamo ascoltato il silenzio contemplandolo nella natura, rispettandolo nelle persone, riconoscendolo

nelle testimonianze del passato, attraversandolo nell'abbandono dei luoghi svuotati della presenza umana,

per raggiungere, riconoscere e far risuonare il nostro silenzio interiore”.

Così si presentano i ventiquattro fotografi guidati da Attilo Pavin, che fanno parte dell'associazione Spazio6 e che danno vita ad una esposizione fotografica nella sede di Contra' S. Pietro a Vicenza, dal prossimo 11 dicembre.

Il tema che dà il titolo alla mostra è stato scelto dai soci di Spazio6 dopo una serie di incontri durante i quali è stato approfondito il concetto del silenzio, inteso non solo come mancanza di comunicazione o solitudine, ma anche come ricordo, ricerca interiore, meditazione... Silenzio che, nel mondo caotico e rumoroso nel quale viviamo, assume una valenza positiva e ricca di significati che vengono illustrati nelle opere di ogni partecipante, facendo emergere i sentimenti che, di volta in volta, ognuno ha saputo narrare sintetizzando le proprie emozioni.

Rinviata, come molte altre manifestazioni, a causa del Covid 19, la mostra verrà finalmente inaugurata sabato 11 dicembre alle ore 18.00.

L'apertura sarà dall'11 al 24 dicembre, proseguirà dal 7 al 16 gennaio, nei giorni dal giovedì alla domenica, con orario 16.00 – 19,30.

Nel rispetto delle normative anticovid è obbligatorio il Super Green Pass e l'utilizzo della mascherina.