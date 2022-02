Prezzo non disponibile

Negli scaranti il disegno dell'acqua, della sua forza, quella che un tempo muoveva le grandi ruote dei mulini nascosti tra le pieghe dei Berici. Storie di fatica e di durezza: durezza di vita e durezza di pietra, scavata, plasmata, sottratta, vissuta.

Escursione guidata alla scoperta di elementi naturalistici e storici legati al territorio berico di Zovencedo e Villaga. Una mattinata in cammino per ammirare, immersi nella natura, luoghi davvero incredibili come la Sengia dei Meoni, la splendida sequenza di vecchi mulini della valle del calto, il covolo dell'uomo di Neanderthal.

Esplorando i Colli Berici: escursione guidata a Zovencedo

SABATO 5 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 08:30

RITROVO ore 8:30 a ZOVENCEDO, parcheggio a fianco del campanile

INFO TECNICHE

durata circa 4 h 45' (con pause)

distanza 8 km

dislivello totale + 450 m

grado di difficoltà: E - medio/facile

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo adatto alla stagione, zainetto con scorta d'acqua, snack/merenda, un cambio scarpe per il rientro, bastoncini (chi li ha).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 10 adulti - € 6 bambini (fino a 14 anni)

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

INFO E PRENOTAZIONI

al 366 4210602

(Telefono/Whatsapp/Telegram)

oppure via mail all'indirizzo:

sentieriesorrisi@gmail.com

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da definirsi