Esperienze in malga: prova di mungitura e cena

Passeggiata guidata, prova di mungitura e cena in Malga, un’esperienza sensoriale a 360° con Asiago Guide tra i caldi colori del tramonto.

Sabato 29 giugno 2024 dalle 17.00 alle 20.00

META: Malga Mazze Inf. - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)



Un'escursione guidata tra i sentieri dell'Altopiano, alla scoperta di flora e fauna dei pascoli

L'emozione di mungere una vacca a mano, un gesto antico tramandato di generazione in generazione.

Panorami mozzafiato sulla pianura Veneta e sui monti dell'Altopiano.

Una visita a Malga Mazze Inferiori, dove potrete conoscere i prodotti tipici e la vita dell’alpeggio, alla scoperta delle tecniche di produzione del formaggio fresco e stagionato, nonché delle tecniche di stagionatura secondo antiche tradizioni.

Una cena (facoltativa) a base di prodotti genuini preparati con ingredienti locali con il seguente menù:

-Degustazione di formaggi e salumi di malga

-Tosella polenta e funghi

-Panna cotta

-Acqua e vino

Un'esperienza perfetta per:

Famiglie con bambini: un'occasione per imparare divertendosi a contatto con la natura

Amanti della natura: un tuffo nel verde incontaminato dell'Altopiano

Appassionati di enogastronomia: alla scoperta dei sapori tipici del territorio

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, è adatto a tutti e si sviluppa tra strade sterrate e sentieri di montagna. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, zaino con acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale per il rientro di 10 minuti a piedi dopo la cena.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata e mungitura a persona, 15€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

COSTO DELLA CENA: 17€ a persona per il menù sopraindicato - cena bambini con menù ridotto a 10€/12€ da concordare al momento della prenotazione.

NOTE: non è possibile prenotare qui solo la cena.

RITROVO: ore 17.00 Parcheggio di Bocchetta Granezza - Strada Monte Corno, 36046 Lusiana VI - https://maps.app.goo.gl/w6yzPC6nhY7nCVJi8 Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

Si ricorda che al punto di ritrovo non tutte le compagnie telefoniche hanno ricezione.

PER INFO: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com