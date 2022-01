Escursioni in Altopiano per l'Epifania

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Asiago

Due giorni di natura e camminate.

- 5 gennaio: escursione o ciaspolata serale con cena in rifugio (costo escursione + cena € 40, previsti primo, secondo, dolcetti, caffè, acqua e vino); appuntamento ore 16,00

- 6 gennaio: escursione o ciaspolata avventurosa dell'Epifania sui sentieri dei contrabbandieri di tabacco, per scoprire la loro storia, cercare e riconoscere tracce degli animali selvatici, vivere un'esperienza all'aria aperta! (costo escursione € 15,00).

Appuntamento nei giorni e orari indicati sopra sarà al parcheggio di Camporovere.

Se servono le ciaspole e non le avete: noleggio a 10 €.

Se decidete di partecipare ad entrambi gli eventi (al costo di 55 € a persona.

Info e prenotazioni: Enrico 3282840574

Evento di Altopiano Trek by Four Seasons Natura e Cultura