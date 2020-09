Le escursioni di questo fine settimana nell'Altopiano dei 7 comuni con Asiago Guide

Scoprire la storia dei luoghi, passeggiare con calma e piacevolezza del camminare. Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente. Le escurioni in programma sabato e domenica 19-20 settembre 2020.

ASIAGO GUIDE è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche che organizza escursioni nell'Altopiano dei 7 Comuni. Appassionati di storia e natura, profondi conoscitori della Grande Guerra, esperti di educazione ambientale, progettisti di Sviluppo Sostenibile, faunisti e botanici, appassionati di letteratura, esperti di fotografia naturalistica, portano con passione i visitatori alla scoperta del territorio montano.

Sab 19 Settembre 2020

Sentieri di Guerra:Monte Cengio

Passeggiata guidata storico-naturalistica tra i luoghi della Grande Guerra con Asiago Guide

META: Monte Cengio – Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Descrizione

La mulattiera di arroccamento a strapiombo sulla Valdastico, le gallerie ed il leggendario Salto del Granatiere, fanno di questo percorso uno dei più suggestivi tra le nostre montagne. Nel Maggio del 1916 con l’avvio dell’Offensiva di Primavera, gli italiani sono costretti ad indietreggiare fino ad arrivare ai margini dell’Altopiano.

Qui la strenua resistenza dei Granatieri di Sardegna ha rallentato l’avanzare del nemico verso la pianura. Successivamente l’intera montagna è stata fortificata costruendo gallerie e passaggi, a strapiombo sulla sottostante valle, che ci regalano oggi panorami mozzafiato.

Il lavoro ed il sacrificio dei soldati, resta impresso tra queste cenge che sapranno regalarvi una montagna di emozioni.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna, mulattiere, gallerie e qualche tratto di strada asfalta, raramente trafficata. La mulattiera si trova a picco sulla Val d’Astico, il percorso è posto in sicurezza dalla presenza di corrimani, ma resta comunque esposto. Il dislivello in salita è inferiore ai 350m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 9.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

PER ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Polvere di stelle a Rubbio con cena in Malga

Sabato 19 Settembre 2020

Passeggiata guidata al tramonto, cena a Malga Cimo e ritorno sotto le stelle con l’Astrofilo di Asiago Guide

META: Rubbio – Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Descrizione

Questa escursione si svolge a Rubbio, un itinerario inedito percorso tra i caldi colori del tramonto che conduce alla cima del Caina. Da questa montagna incastonata tra l’Altopiano ed il massiccio del Grappa, la vista si estende sulla pianura veneta fino al mare e alla laguna di Venezia. Con un dolce saliscendi attraversiamo alpeggi e boschi fino a giungere al monte Cimo dove chi vorrà potrà fermarsi a cena nell’omonima malga.

Questa montagna è famosa anche per il caratteristico contesto rurale dall’architettura unica, che racconta la storia di questo territorio a confine tra le Alpi e la pianura.

Giungiamo così a Malga Cimo dove chi vorrà potrà fermarsi a cena per vivere anche con il gusto quest’esperienza montana.

Rientriamo per una facile strada sterrata, in una suggestiva atmosfera che richiama notti d’altri tempi, dove il nostro Astrofilo vi saprà intrattenere con tante curiosità e informazioni scientifiche sulla volta celeste.

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, pila frontale.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni

LUOGO DI RITROVO: ore 18.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

Domenica 20 settembre 2020

Passeggiata guidata alla scoperta della patata di Treschè Conca e dell’agricoltura di Montagna

META: Treschè Conca tra le contrade e la campagna – Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Camminare tra i campi di patate per conoscere l’agricoltura di montagna ed in particolare i segreti di questo ortaggio famoso e prelibato.

I nomi dei luoghi ci raccontano storie di migrazioni, di fame, di ingegno, di enormi lavori per poter coltivare questi versanti con cereali, legumi, lino …e poi finalmente dal nuovo mondo arrivarono le patate! Questi tuberi a differenza delle altre colture sfamavano di più e meglio le numerose famiglie dei montanari, permettendo così di sopravvivere più facilmente ai lunghi inverni trasformando con ammirevole maestria un povero prodotto in numerosi piatti che potremo assaggiare al termine del nostro giro in un agriturismo del posto.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Domenica 20 Settembre 2020 dalle 9.30 alle 13.00 - Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate della campagna Tresché Conca. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

LUOGO DI RITROVO: ore 9.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

