Escursione in Val d'Assa, altopiano di asiago

ESCURSIONE VAL DASSA ASIAGO

sabato 5 giugno 2021 pomeriggio



RITROVO: ore 16.30 presso la Baita Azzurra di Treschè Conca

DURATA ESCURSIONE: 4 ore circa

DIFFICOLTA': *media/facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:



Escursione naturalistica in un luogo poco conosciuto dell'Altopiano di Asiago

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE: gratuita

Ragazzi sotto i 15 anni:

GUIDE:

Vittorio Poli e Marco Pellegrini Guide Escursionistiche Ambientali

------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA o fino ESAURIMENTO POSTI

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

📞 Telefonare al numero 340 7347864 per prenotare e per avere informazioni

💻 Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

📲 Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 oppure al numero con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia con sufficiente acqua

- cappello o bandana eventualmente guanti

- k-way

------------------------------------------------------------------------------------------

LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.

FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-400 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.

MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 400 metri.

MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 700 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.

IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte motivazione.

CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'Altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte e un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre passioni per la natura, la storia e lo sport ci hanno indotto a scegliere un percorso di vita basato sullo studio dell'ambiente e della storia locale. Laureati in materie scientifiche, turistiche e sportive quali le Scienze Forestali ed Ambientali, le Scienze Naturali e le Scienze Motorie ci siamo specializzati anche in ambito storico con dei corsi riconosciuti dalla Provincia di Vicenza. Per poter esercitare in modo professionale, siamo iscritti regolarmente agli albi professionali di Guida Naturalistica Ambientale (L.R. n. 33 del 2002 del Veneto), o di Accompagnatore di Media Montagna (L.R. 23 luglio 2013, n.18).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...