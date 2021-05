Emozioni in natura: incontri al tramonto

Prezzo non disponibile

Passeggiata guidata al tramonto con il Faunista e Fotografo. Avete mai visto un animale selvatico in natura? La trepidante attesa, l’adrenalina dell'avvistamento, silenzio e gli sguardi mentre si osserva… il senso di assoluta libertà che trasmette! Questa è l'occasione giusta per vivere tutto questo!

Muovendoci silenziosamente al tramonto, potremo avvistare caprioli al pascolo, moltissime specie di uccelli, dai più piccoli con le loro splendide melodie ai grandi rapaci che volteggiano tra le correnti d’aria. Il tutto verrà allietato da curiosità e descrizioni delle nostre guide che vi faranno immedesimare nel magico mondo degli animali di montagna!

Sabato 22 Maggio 2021 dalle 18.00 alle 21.00

META: Tese - Ongara (Gallio) - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Come sempre, l’escursione si svolgerà in maniera rispettosa, non solo della fauna selvatica ma dell’intero territorio Altopianese.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, strade sterrate e qualche breve tratto di strada asfaltata. Il dislivello in salita è inferiore ai 400 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 18.00 in contrada Xebbo (Gallio) | le indicazioni sul punto di ritrovo preciso verranno comunicate via Whatsapp.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE