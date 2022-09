Escursione al tramonto tra le malghe di Caltrano nell'Altopiano dei 7 comuni

Escursione tra le meravigliose malghe di Caltrano, sul margine sud-occidentale dell'Altopiano dei 7 Comuni. Partendo dal Rifugio Bar Alpino, si imbocca un sentiero che ci consentirà immediatamente di immergerci in un rigoglioso bosco di abeti e faggi. Proseguiremo poi verso Bocchetta Paù, balcone a strapiombo sulla Val d’Astico, per ammirare un panorama mozzafiato. Completeremo il percorso attraversando ampi pascoli, tra il tintinnio dei campanacci del bestiame ormai prossimo al rientro in pianura. Sarà l'occasione per approfondire l'antico rito della transumanza e il mondo dell'alpeggio.

ESCURSIONE NEL TERRITORIO MONTANO DI CALTRANO TRA PASCOLI, BOSCHI E PANORAMI MOZZAFIATO

QUANDO: mercoledì 14 settembre 2022

Ore 16.00

Ritrovo presso il parcheggio del rifugio bar Alpino (Caltrano) | link Maps: https://goo.gl/maps/fhuGKzsK9soNmyBu6

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 200 m circa.

COSTI

Escursione guidata:

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via whatsapp/sms o email: 348 8630711, chiara.guidanatura@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE