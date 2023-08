Escursione tra le antiche contrade di Malo fino al Buco del soglio

Monte di Malo è località la cui posizione geografica ha favorito, nei secoli, il passaggio e lo stanziamento di popolazioni che vi hanno lasciato tracce tutt’oggi ancora rintracciabili, nei nomi delle località e delle antiche contrade, così come nelle architetture.

Più tardi, la zona fu attraversata dalla cosiddetta Ortogonale 1, linea difensiva che durante la Prima Guerra Mondiale si snodava nella più ampia zona orientale del territorio vicentino.

Partendo dalla località Faedo, cammineremo tra colline, boschi e contrade, in un paesaggio dolce e sobrio al tempo stesso, che fu assai caro anche allo scrittore maladense Luigi Meneghello, da bambino così come da adulto.

Ripercorrendo la storia dei luoghi, incontreremo antichi edifici e masiere (i muretti a secco di origine cimbra) e ci inoltreremo lungo la mulattiera militare detta Strada delle Lore, esplorandone alcune cavità naturali riadattate dai soldati a scopo difensivo. Giungeremo quindi fino al panoramico monte Soglio da cui apprezzare la vista sulla vallata sottostante e poi scenderemo nelle sue viscere, percorrendo una galleria naturale che lo attraversa per intero, per una lunghezza di 400 metri.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/