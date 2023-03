Escursione tra i ciliegi in fiore con picnic in fattoria

Nel mese di aprile, le colline pedemontane si punteggiano di bianco: sono i ciliegi, alberi da frutto che troviamo diffusi tra Marostica, Pianezze e Colceresa e che in questo periodo danno spettacolo con le loro fioriture candide e delicate.

Partendo da Pianezze si cammina su sentieri che attraversano ciliegeti, boschi e prati per ammirare colori e profumi di questi paesaggi incantevoli.

Al termine dell’escursione, per chi lo vorrà, Fattoria Val Onari ci aprirà le porte per un rilassante picnic campagnolo (menu di seguito)

ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI CILIEGI TRA PIANEZZE E MAROSTICA CON PICNIC IN FATTORIA

QUANDO: domenica 16 aprile 2023 Ore 9:15 Ritrovo presso il piazzale del Comune di Pianezze (VI) | link Maps: https://goo.gl/maps/VAtQu7ZETw61tkA76

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

PICNIC IN FATTORIA € 5,00

Include:

- aperitivo: prosecco, succo di mela, acqua

- piatto unico con crostini di pane con pesto all’aglio orsino, crostini di pane con asparagi, formaggio, sopressa

- frutta e verdura: fragole, carote e varie

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati, giacca antipioggia, eventuale telo da picnic.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA