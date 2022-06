Escursione tra campi di lavanda e mirtilli con show cooking e degustazione

Non serve andare in Provenza per ammirare un romantico campo di lavanda in fiore. La lavanda a km zero la potete trovare a Marostica, adagiata sui fianchi di un colle con splendida vista sul Castello Superiore!

Se poi ci aggiungiamo che a Marostica abbiamo pure una coltivazione di mirtilli bio pronti da gustare in questo periodo.

E' in programma un'escursione pomeridiana tra le colline alla scoperta di due aziende agricole locali:

- l'azienda agricola di Marco Pigatto e il suo lavandeto,

- l'azienda agricola di Maria Rita Frison e il suo impianto di mirtilli biologici.

In conclusione ci sarà uno speciale show cooking con degustazione: Luca Moresco "Il Barba Chef" che ci mostrerà alcune sfiziose preparazioni in cui utilizzerà tra gli ingredienti proprio i protagonisti di questa giornata: mirtilli e lavanda.

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 16:00 presso il campo di mirtilli (Azienda Agricola Frison Maria Rita)

Escursione sulle colline di Marostica con sosta al campo di lavanda dell'Azienda Agricola di Marco Pigatto dove i proprietari ci racconteranno come coltivano questa speciale pianta aromatica

Rientro verso le 19:30 all'Azienda Agricola di Maria Rita Frison dove visiteremo il suo impianto di mirtilli, ci fermeremo per lo show cooking e la degustazione* a base di mirtilli e lavanda.

Qui sarà anche possibile acquistare i prodotti delle due aziende agricole: olio essenziale di lavanda, idrolato di lavanda, sacchetti profumati, mirtilli freschi bio.

*La degustazione dello chef include:

- mocktail di benvenuto con sciroppo di sambuco, succo di mirtillo e acqua alla lavanda

- crostino di pane al lievito madre e pesto di piantaggine

- focaccia al lievito madre con mirtilli, ricottina condita e scorza di limone

- cracker al lievito madre con mousse al mascarpone e mirtilli germogli di ravanello

- insalatina di farro profumato alla lavanda, mirtilli, portulaca, pomodorini, burrata e nocciole tostate

- panna cotta alla lavanda, composta di mirtilli e fregolotta.

QUANDO: domenica 26 giugno 2022

Ore 16:00

Ritrovo presso l'azienda agricola Frison Maria Rita (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/5QuXaeT5iq8opSkB9

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore e mezza, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 5 km, dislivello 100 m.

COSTI

ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

SHOW COOKING E DEGUSTAZIONE

€ 20,00

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, cappello e protezione solare.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

- entro le 18:00 del giorno prima per l'escursione

- entro le 18:00 di venerdì 24/06 per la degustazione

via sms/whatsapp o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.