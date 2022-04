Escursione: tour di Lumignano

Lumignano è uno scrigno di curiosità e di luoghi di straordinaria importanza, sia storica che naturalistica. Con questa escursione si va a scoprirli, la guida porterà tra pareti rocciose, grotte, abitazioni rupestri e scavi archeologici, passando per tratti di natura incontaminata, spettacolari fioriture e punti panoramici inconsueti.

Con una breve deviazione lungo il tragitto si passa per l'Eremo di San Cassiano, luogo assai particolare con la sua storia millenaria che affonda le radici nella leggenda.

Assolutamente da non perdere per chi desidera conoscere meglio il nostro territorio!

Domenica 1 maggio 2022

Ritrovo ore 15:00 in Piazza Mazzaretto a Lumignano (davanti all'osteria Ai Lumi)

Dati tecnici:

-Lunghezza: 8 kilometri circa.

-Dislivello in salita: 400 m circa.

-Difficoltà: medio/facile. È richiesto un minimo di allenamento.

-Durata prevista: 4 ore e mezza circa, variabile a seconda del passo e delle pause.

Cosa portare (obbligatorio):

- Scarpe da trekking

- Lampada frontale o torcia (consigliato)

- Vestiario adatto alla stagione

- Mascherine (almeno una)

- Gel igienizzante per mani

- Un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere)

Lungo il sentiero potranno esserci tratti fangosi. Si consiglia un cambio vestiti.

Prezzo: 15 euro. 10 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Per maggiori info e prenotazioni scrivetemi su WhatsApp, 3661314248, Emanuele. La prenotazione è obbligatoria.

Emanuele Carlan, Guida Ambientale Escursionistica regolarmente associato AIGAE, tessera VE352.