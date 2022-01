Escursione sulle colline di Marostica con pranzo in trattoria tipica

Marostica sorge ai piedi dell'Altopiano dei Sette Comuni e il suo territorio è in buona parte collinare, suddiviso in frazioni in cui troviamo sparsi qua e là piccoli nuclei abitati, le "contrade".

Si parte da Contrà Capitei, per un itinerario dedicato alle zone rurali.

Si percorre una parte dell'antico "sentiero del Sette" per raggiungere le contrade dei Pianari e dell'Erta, dove si possono ammirare ampi panorami sia verso le montagne che verso la pianura veneta.

Al termine dell'escursione chi lo desidera potrà fermarsi a pranzo in trattoria Ai Capitei, dove lo chef Luca Moresco "Il Barba" preparerà un menu speciale* ideato per l'occasione a base di prodotti biologici del territorio.



QUANDO: domenica 30 gennaio 2022

Ore 8:45

Ritrovo presso Trattoria Pizzeria "Ai Capitei" (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/9au2Vv3A1LurH8mX8



DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 220 m.



COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



PRANZO IN TRATTORIA con prodotti locali bio

€ 25,00

*Il menu comprende:

Aperitivo al tavolo

- Focaccia al lievito madre con carciofi e mousse di caprino

- Torta salata invernale

- Mini flan di zucca e cardamomo

- Crostino di pane al lievito madre con cavolfiore padellato, cappero e scorza di limone

Primo piatto

Risotto alla zucca e timo con nocciole caramellate al garam masala e glassa all’aceto balsamico

Dessert

Tortino alle mele al lievito madre con crema inglese e mele cotte



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima (solo escursione) ovvero entro le 12.00 del 28/01 (escursione + pranzo) via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.