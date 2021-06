Escursione sul Monte Rozzo e le Creste del Summano

Prezzo non disponibile

Il Monte Summano, propaggine orientale di una catena montuosa che si estende fino al Pasubio, è una straordinaria oasi naturalistica grazie ai suoi versanti che scendono fino in pianura in direzione nord, est e sud e che comprendono tutte le fasce vegetazionali che vanno da quella collinare a quella montana. Le sue creste offrono panorami spettacolari sul bosco di Tretto e sulla Valdastico.

Con questo itinerario andremo a percorrerle, passando per il monte Rozzo Covole e le sue postazioni della Grande Guerra.

Itinerario avventuroso, riservato ad escursionisti allenati e alla ricerca degli angoli meno noti dei nostri monti.

Domenica 6 giugno 2021

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 9:00 a Velo D'Astico

Dati tecnici:

-Lunghezza: 16km circa

-Dislivello in salita: 1300 m circa

-Impegno e difficoltà: Impegnativo. Difficoltà EE (escursionisti esperti)

-Rientro previsto per le 17:00 circa.

- Pranzo al sacco

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione, pantaloni lunghi e leggeri, un pile e una giacca impermeabile per ogni eventualità

-Zainetto leggero con almeno un litro e mezzo di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia (facoltativo)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 20 euro per il solo servizio guida . Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati, massimo 10 persone.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE,