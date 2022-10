Escursione sul Cengio: dove natura e storia si fondono

Sul Cengio natura e storia si fondono. L’uomo ha trasformato il paesaggio scavando gallerie nel cuore della montagna, costruendo mulattiere sulle cenge che si affacciano ripidissime sulla Valdastico e tagliando il bosco con le trincee. Ma la natura non è solo stata plasmata, la natura è stata protagonista ed è divenuta storia insieme ai soldati. Ricorderemo la battaglia che si è combattuta su questo monte nel 1916 e lo faremo attraverso le memorie e le storie dei soldati. Percorrere questi sentieri con la consapevolezza di quello che è stato innesca forti emozioni che vengono ulteriormente amplificate dal panorama. Concluderemo la nostra escursione camminando attraverso il bosco, godendo del suo silenzio e di tutti i meravigliosi dettagli che cela.

Quando: sabato 08 ottobre 2022 - ore: 9.00 – 15.00

Ritrovo: Piazzale principe di Piemonte, Cogollo del Cengio.

Difficoltà: E (escursionistico). E’ un percorso ad anello di poco meno di 7 km con dislivello +/- 572,5 m.

Non presenta particolari difficoltà, si passa da mulattiere, sentieri e strade forestali. Il primo tratto è esposto, il passaggio è tuttavia sempre largo e permette a chi dovesse soffrire di vertigini di camminare vicino alla parete rocciosa. Si attraverseranno le gallerie. Il percorso è adatto a bambini, no a carrozzine.

Durata : 6 ore, soste incluse.

Costi:

- 15 euro adulti

- 7 euro bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni (gratis sotto i 10 anni)

- 40 euro famiglie (due adulti + due o più bambini e ragazzi tra i 10 e i 16 anni)

Equipaggiamento: scarponcini da trekking (assolutamente no suole lisce, nelle gallerie può essere scivoloso), abbigliamento comodo e a strati, giacca impermeabile/ k-way, bastoncini da trekking (consigliati per chi abituato ad usarli, soprattutto per la discesa in bosco), TORCE FRONTALI o torce a mano (da usare nelle gallerie), pranzo al sacco, telo da picnic per chi desidera, scorta personale di acqua, snack. Avremo come punto di appoggio il rifugio “Al Granatiere”.

Prenotazione: obbligatoria, entro le 17 del giorno prima. Tramite WhatsApp o mail:

- WhatsApp: 339 1054582

- Mail: sarazennaroguidaambientale@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ASSICURATA E ASSOCIATA AD AIGAE