Escursione sui colli di Salcedo ai piedi dell'altopiano di Asiago

Una mattinata nel territorio di Salcedo, paese della fascia pedemontana che si attraversa piacevolmente anche quando è in veste invernale. Si scoprirà i suoi sentieri, le sue valli e le sue alture.

Si passa per il colle di San Valentino che ospita l'omonimo eremo di origini antichissime e l'annessa chiesetta di Sant'Anna, per proseguire fino a sfiorare il confine meridionale dell'Altopiano dei Sette Comuni presso Ponte di Velo. Un percorso ad anello ricco di scorci e panorami.

ESCURSIONE SUI COLLI DI SALCEDO, AI PIEDI DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

QUANDO: domenica 29 gennaio 2023

Ore 9:15

Ritrovo presso il piazzale Quattro Martiri (Salcedo) | link Maps: https://goo.gl/maps/6mDD1BSKsXeAtUXi7

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 340 m.

COSTI DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno stesso via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711