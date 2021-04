Escursione sui colli di Marostica

Per ripartire in bellezza con le nostre escursioni, vi propongo un percorso nella mia amata Marostica.

In particolare, ho scelto per voi un itinerario nella parte alta della città, in una zona che offre splendidi scorci panoramici sulle colline e sulla pianura. Percorreremo prati e boschetti soffermandoci sulle fioriture di questo periodo, parleremo di storia e tradizioni locali attraversando antiche contrade e infine ci gusteremo un buon pranzo (al sacco) con vista.

QUANDO e DOVE: domenica 2 maggio 2021

Ore 08:45 | Ritrovo presso il parcheggio del Centro Socio Sanitario Prospero Alpino | link Maps: https://goo.gl/maps/px6ghJYBj7Zu3DwE6

DURATA: circa 4,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 270 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati). Pranzo al sacco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

tel. 348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.