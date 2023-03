Escursione sui Colli Berici tra mulini e boschi con visita alla casa rupestre e al museo della pietra

Escursione storico naturalistica alla scoperta della bellissima Valle dei Mulini di Calto lungo sentieri che attraversano boschi, prati fino a giungere alla Sengia dei Meoni dove andremo a visitare con una guida la casa rupestre di Zovencedo e il Museo della Pietra. Non mancheranno leggende locali.



PROGRAMMA E ORARI

Ritrovo: domenica 12 marzo 2023 ore 09,45 Pozzolo di Villaga (il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione)



PRANZO AL SACCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello in salita: 400 metri

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 12 km



ABBIGLIAMENTO

Adeguato alla stagione, scarpe da trekking, con una buona aderenza sui vari tipi di terreno; Abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.

COSTI:

- Adulti 18 euro

-Bambini e Ragazzi 10 euro fino ai 13 anni



ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO ORE LE 18 DI VENERDì PRECEDENTE L'ESCURSIONE



POSTI LIMITATI



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

la Guida Ambientale Escursionistica



Associata all'AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE