Escursione sui Colli Berici in fiore, lungo il cammino di Adelaide e la via Postumia

Escursione guidata primaverile tra prati e alberi in fiore sui Colli Berici. Cammineremo lungo dei tratti del Cammino di Adelaide e della Via Postumia. Lungo il percorso avremo modo di osservare e riconoscere diverse erbe commestibili e non.



RITROVO: ore 14,30 a Grancona- Val Liona, il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello in salita: 250 metri

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 8,5 km



Abbigliamento

Adeguato alla stagione: abbigliamento a strati, scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e con una buona aderenza sui vari tipi di terreno; Abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.



COSTI:

15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

POSTI LIMITATI



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

Simona Guida Ambientale Escursionistica



Tel.: 388.638 3495 dalle re 16 alle ore 19 anche con whatsapp oppure inviando un'email a:turismonaturalisticorurale@gmail.com