Escursione speleo al Buso della Rana

Il Buso della Rana è un incredibile labirinto sotterraneo di quasi 40 km di gallerie, che si trova nel Comune di Monte di Malo (VI). L’escursione che propone Trekkin2thewild - nature travel non è un semplice trekking,ma un viaggio affascinante all’interno di un mondo sconosciuto, nelle viscere della Terra!

Si percorrerà l’intera grotta, accompagnati da una Guida Speleo. Il sito rappresenta uno dei più importanti sistemi carsici d’Italia, e la Grotta più grande del Veneto.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022- Orario di ritrovo: ore 10.00

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L' itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento sportivo con indumenti che si possono rovinare (ambiente umido con temperatura di circa 13°), pile, intimo termico, k-way, pantaloni sportivi, calzini termici, stivali di gomma o scarponi da escursionismo, guanti da lavoro impermeabili, bandana sottocasco, 3 pile AAA per l'impianto di illuminazione, cambio completo, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: assente

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Guide Speleo: Club Speleo Proteo

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 16.00 circa



IL COSTO

Adulti e ragazzi € 28,00

Promo Famiglie 2 genitori + 1 figlio € 80,00



Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattare:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

Evento di Trekkin2thewild - nature travel