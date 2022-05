Escursione sopra Lumignano: la grotta del tesoro e i segreti dello scandolaro

Escursione naturalistica in una delle zone più selvagge e meno note di Lumignano. Un itinerario che corre in mezzo a tratti di natura lussureggiante e incontaminata, tra torrenti, sorgenti e grotte.

Si va poi a scoprire alcune cave in sotterraneo, la loro storia e le loro particolarità. Una tra tutte, la grotta del Tesoro, un'ampia sala scoperta proprio grazie all'attività di cava.

Un'escursione avventutosa e ricca di curiosità, da non perdere per chi vuole conoscere meglio il territorio.

DOMENICA 22/5/2022 ALLE ORE 15:00

Luogo e ora di ritrovo: ore 15:00 in Piazza Mazzaretto a Lumignano (davanti l'osteria Ai Lumi)

Dati tecnici:

-Lunghezza: 7 kilometri circa.

-Dislivello in salita: 300 m circa.

-Difficoltà: medio/facile Nonostante il breve dislivello, è un escursione che presenta qualche tratto delicato e/o scivoloso. È richiesto un minimo di allenamento.

-Durata prevista: 4 ore e mezza circa.

Cosa portare (obbligatorio):

- Scarpe da trekking

- Lampada frontale (o torcia)

- Vestiario adatto alla stagione

- Mascherine (almeno una)

- Gel igienizzante per mani

- Un po' di acqua...

Lungo il sentiero ci saranno tratti fangosi. Si consiglia caldamente un cambio vestiti.

Prezzo: 15 euro. 10 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Per maggiori info e prenotazioni scrivetemi su WhatsApp, 3661314248, Emanuele.

La prenotazione è obbligatoria.

Emanuele Carlan, Guida Ambientale Escursionistica regolarmente assicurato ed associato AIGAE, tessera VE352.