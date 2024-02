Escursione serale in Val Magnaboschi e cena in rifugio

Sabato 24 Febbraio 2024 dalle ore 18:00 si terrà una Escursione notturna attraverso la Val Magnaboschi, organizzata dalla Cooperativa Biosphaera di Torrebelvicino.

Dove : Parcheggio Val Magnaboschi - Via Monte Zovetto 118-120, Cesuna di Roana (VI)

Programma

18.00 - Ritrovo, benvenuto e inizio escursione con le Guide Ambientali Escursionistiche di Biosphaera

20.00 - Arrivo presso il Rifugio Bar Alpino e cena

23.00 - Rientro alle auto e fine escursione

Immersi in uno dei boschi più belli dell'Altopiano dei Sette Comuni, alla scoperta di storie di natura, uomini e lupi; lungo il percorso scopriremo, inoltre, alcune leggende cimbre ambientate in questo territorio.

Giunti in località Pozza del Favero, potrete gustarvi un'ottima cena tipica presso il Rifugio Bar Alpino, in un clima allegro e conviviale.

Rientrando verso le auto, vi farà compagnia la Luna Piena, di cui scopriremo numerose curiosità e aneddoti, attraverso una comoda strada nel bosco.

Escursione adatta a partire dai 10 anni di età.

Equipaggiamento: Materiale necessario per l'escursione:

Vestiario adatto alla stagione e alle basse temperature (al ritorno la temperatura potrebbe essere inferiore agli 0° C)

Berretto e guanti

Scarponi o scarpe basse da trekking con suola rigida

Torcia

In base alle condizioni meteo, potrebbero essere necessarie le ciaspole o i ramponcini, eventualmente noleggiabili.

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare le guide.

L'escursione con Guide Ambientali Escursionistiche ha un costo di 15 euro. In base all'innevamento, e su decisione della guida, potrà essere necessario l'uso di ciaspole e bastoncini (noleggiabili a 10 euro) o di ramponcini (noleggiabili a 5 euro).

La cena presso il Bar Alpino ha un costo di 25 euro, da regolare direttamente presso la struttura.

Si prega di segnalare particolari esigenze alimentari.

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 200 m

Difficoltà: facile

Per informazioni e prenotazioni: 0445 1716489 / info@biosphaera.it / https://www.biosphaera.it/esperienze/experience/escursione-notturna-stelle-luna-altopiano-asiago-rifugio-125