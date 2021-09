Escursione serale nei colli sopra Lumignano

Con il caldo si fanno volentieri le escursioni serali nei Berici, un'occasione per goderseli nella bella stagione, per conoscerli in un ambito meno usuale, tra animali notturni, storie, leggende e curiosità varie.

Con questa escursione si sale in uno dei punti panoramici più famosi dei nostri colli, dal quale vedremo la pianura da un'altra prospettiva, dopodiché si scende a valle in una zona fresca e ombrosa (anche di giorno) dove si possono sentire i rumori del bosco di notte. Prima di tornare è prevista una tappa davanti all'eremo di San Cassiano (cancello antistante all'eremo) dove verrà raccontata la storia di questo prezioso luogo.

Per finire (per chi lo vorrà), terzo tempo e birretta all'osteria Ai Lumi!

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

Luogo e ora di ritrovo: ore 21 in piazza Mazzaretto a Lumignano (davanti l'osteria Ai Lumi)

Dati tecnici:

-Lunghezza: 5 km circa

-Dislivello in salita: 250 metri circa

-Impegno e difficoltà: facile

-Tempo previsto: 3 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Obbligatoria la pila frontale.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro, 10 euro ai minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE, tessera VE35