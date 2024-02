Altopiano tra le stelle: ciaspolata, cena e ritorno in motoslitta

Sabato 2 marzo 2024 dalle 16.00 alle 19.00

Ciaspolata guidata al tramonto e sotto le stelle con Asiago Guide

META: Monte Zovetto - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

I caldi colori del tramonto guideranno la nostra salita al monte Zovetto da cui è possibile godere di panorami di rara bellezza sulle Montagne e la conca centrale dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni.

Con un facile ed inedito percorso visiteremo i luoghi di grandi battaglie, testimoniate da monumenti, osservatori, campi divelti a colpi di bombe e trincee oggi restaurate.

Il tramonto è anche il momento ideale per osservare alcuni degli animali selvatici come le lepri, che a quest’ora della sera si attivano.

Continuiamo il nostro percorso ad anello avvolti nel buio cielo di montagna, dove le stelle possono risplendere in tutta la loro bellezza e le costellazioni ci possono rivelare tante storie della mitologia greca e romana.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve ma la difficoltà rimarrà invariata

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata a persona, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 16.00 nei pressi di Cesuna.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com