Nei boschi di Roveredo al crepuscolo, escursione sulle colline di Marostica con aperitivo finale

E' uno degli itinerari preferiti di Marostica, la zona collinare di Roveredo Alto, si parte dal centro storico nel pomeriggio per un percorso ad anello attraverso boschi e radure fino alla sommità del monte Agù, dove è ancora visibile una delle postazioni militari italiane della Prima Guerra Mondiale.

Da queste zone potremo godere di splendidi panorami verso le Piccole Dolomiti, la pianura e le pendici meridionali dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Al termine dell'escursione ci attende un bell'aperitivo in compagnia presso il bar La Stazione per brindare insieme al nuovo anno.

QUANDO: venerdì 30 dicembre 2022

Ore 15:00

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA: circa 3 ore, soste incluse (aperitivo finale escluso)

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

APERITIVO € 5,00 Aperitivo de La Stazione alcolico o analcolico accompagnato da uno sfizioso cicchetto

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, abbigliamento a strati (inclusi berretto e guanti), giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

tel. 348 8630711