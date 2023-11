Escursione: "Puche" i vecchi e misteriosi plurisecolari, alla scoperta degli alberi antichi tra panorami infiniti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Escursione d’Autunno alla scoperta dei gioielli nascosti tra le rotondità del gruppo montuoso delle Melette.

Le “Puche”, termine derivante dall’antica lingua cimbra che sta per faggi e in questo caso, spettacolari faggi monumentali, esempi di archeologia ambientale e di una specificità nel panorama della silvicoltura del Veneto.

Faggi unici e che infondono sensazioni ed energie da vivere a cuore aperto, avvolti “dallo sbadiglio dell’Inverno che è l’Autunno”.

Percorso che vola tra un mondo di Natura, Cultura e Storia, affacciandosi su un panorama a 360° di un territorio che si affaccia alla pianura e con alle spalle le Alpi.

Sabato 18 novembre 2023 dalle 9.00 alle 15.30

Escursione guidata - "Puche" i vecchi e misteriosi plurisecolari, alla ricerca e scoperta dell'energia di alberi antichi tra panorami infiniti, natura e storia

Meta: Melette di Gallio 1700 m, le “Puche”, immersi in un Energia di colori, suoni e profumi del Foliage.

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - dislivello positivo 450 m circa

Guida: Michele Boscolo - International Mountain Leader, AMM Collegio Guide Alpine Veneto, Guida Ambientale Escursionistica, Guida Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago, Fotografo Naturalista

………………………………………………………

Costo escursione guidata: 25€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

………………………………………………..

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Sport & Gourmet

Località Busa Fonda, 36032 Gallio VI

……...

Equipaggiamento richiesto: Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, k-way, vestiario adeguato alla stagione, guanti e berretto, zaino, borraccia e snack. PRANZO al SACCO!

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini